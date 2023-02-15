«Барса» с 2016 по 2018 год заплатила 1,4 миллиона вице-президенту испанского судейского комитета. Он говорит, что просто консультировал клуб

«Барселона» в течение трех лет платила деньги человеку из испанского судейского комитета.

По информации Marca, каталонский клуб с 2016 по 2018 года заплатил 1,4 миллиона евро компании вице-президента испанского судейского комитета Энрикеса Негрейры.

Энрикес дал показания прокуратуре Каталонии, в которых рассказал, что «Барселона» платила ему за консультационные услуги. Он отметил, что у испанских судей не было особого отношения к «Барселоне».

Экс чиновник судейского комитета не предоставил налоговой службе никаких документов, подтверждающих оказание консультационных услуг «Барселоне».

Энрике занимал пост вице-президента Технического судейского комитета с 1994 по 2018 год.

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