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    «Барса» с 2016 по 2018 год заплатила 1,4 миллиона вице-президенту испанского судейского комитета. Он говорит, что просто консультировал клуб

    «Барселона» течении трех лет платила деньги человеку из испанского судейского комитета.

    По информации Marca, каталонский клуб с 2016 по 2018 года заплатил 1,4 миллиона евро компании вице-президента испанского судейского комитета Энрикеса Негрейры.

    Энрикес дал показания прокуратуре Каталонии, в которых рассказал, что «Барселона» платила ему за консультационные услуги. Он отметил, что у испанских судей не было особого отношения к «Барселоне».

    Экс чиновник судейского комитета не предоставил налоговой службе никаких документов, подтверждающих оказание консультационных услуг «Барселоне».

    Энрике занимал пост вице-президента Технического судейского комитета с 1994 по 2018 год.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67193

      portero 27 минут назад

      Я конечно всё понимаю, но почему в век компьютера об этом обнародуют инфу спустя несколько лет???? Сразу что это невозможно отследить или кому-то перестали деньги переводить и инфа всплывает....
      А перевести деньги от сторонних фирм за "консультации" мозга не хватает?

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      Рейтинг: +204

      Эмом 1 час назад

      Уахахах и как теперь фаны барсы будут смеяться над Реалом?

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