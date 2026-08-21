«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»

Руководство «Атлетико» согласно провести переговоры о трансфере нападающего Хулиана Альвареса в «Арсенал».
При этом оно по-прежнему не собирается принимать предложения «Барселоны». Сам форвард хочет перейти именно в «блауграну» и остается ее приоритетной трансферной целью.
26-летний Альварес в этом сезоне провел за «Атлетико» 1 матч. В прошлом сезоне он в 48 встречах отметился 20 голами и 7 ассистами.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.
- Срок контракта нападающего с мадридцами рассчитан до середины 2030 года.
- На ЧМ-2026 он забил 1 гол в 8 матчах за сборную Аргентины.
Источник: Mundo Deportivo