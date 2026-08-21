«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»

Руководство «Атлетико» согласно провести переговоры о трансфере нападающего Хулиана Альвареса в «Арсенал».

При этом оно по-прежнему не собирается принимать предложения «Барселоны». Сам форвард хочет перейти именно в «блауграну» и остается ее приоритетной трансферной целью.

26-летний Альварес в этом сезоне провел за «Атлетико» 1 матч. В прошлом сезоне он в 48 встречах отметился 20 голами и 7 ассистами.