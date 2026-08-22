«Ливерпуль» отдал в аренду защитника с российскими корнями

«Леванте» взял в аренду у «Ливерпуля» до конца сезона защитника Ифеаньи Ндукве.

По данным журналиста Liverpool Echo Иана Дойла, австриец не получил разрешение на работу в Англии, но выступления в Ла Лиге помогут ему соответствовать требуемым критериям.

Мерсисайдцы смогут отозвать защитника из аренды в январе. «Красные» приобрели Ндукве в январе у «Аустрии». Он присоединился к английскому клубу летом и принял участие в 4 матчах предсезонной подготовки.