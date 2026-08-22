«Ливерпуль» отдал в аренду защитника с российскими корнями

«Леванте» взял в аренду у «Ливерпуля» до конца сезона защитника Ифеаньи Ндукве.
По данным журналиста Liverpool Echo Иана Дойла, австриец не получил разрешение на работу в Англии, но выступления в Ла Лиге помогут ему соответствовать требуемым критериям.
Мерсисайдцы смогут отозвать защитника из аренды в январе. «Красные» приобрели Ндукве в январе у «Аустрии». Он присоединился к английскому клубу летом и принял участие в 4 матчах предсезонной подготовки.
- 18-летний Ндукве в прошлом сезоне провел за первую команду «Аустрии» 1 матч. Также он провел 13 встреч за вторую команду, где отметился 1 ассистом.
- Футболист выступает за юношеские сборные Австрии. В частности он участвовал в ЧМ U-17 в 2025 году, где забил 1 гол в 7 матчах.
- Ндукве родился в Вене в смешанной семье: его мама – русская, а папа – нигериец.
Источник: официальный сайт «Леванте»