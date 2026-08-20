Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»

Бывший спартаковец Александр Бубнов отказал главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву в назначении в «Барселону».

– Проблема знаешь в чeм? Что Талалаева никогда в «Барселону» не возьмут, а все великие тренеры никогда не придут в «Балтику».

– В «Барселону» не возьмут, а в другую испанскую команду возьмут.

– В какую?

– Ну, из нижней части, которая играет в такой вертикальный футбол.

– Он их выведет… В другую лигу. В футболе не только передачи, там ещe столько технико-тактических действий! Отборы, удары, перехваты, удары головой!