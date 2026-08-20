«Реал» представил еще одного новичка

Мадридский «Реал» провел презентацию нового защитника Ибраима Конате.

27-летний француз перешел из «Ливерпуля» на правах свободного агента и заключил контракт до 30 июня 2030 года.

Новичок «Реала» получил футболку с 16-м номером.

«Это много значит для меня, потому что моей первой футболкой была футболка «Реала», которую мне подарил старший брат.

С тех пор я всегда мечтал играть за эту фантастическую команду, и сегодня я счастлив, что осуществляю эту мечту.

Я знаю, что клуб возлагает очень большие надежды на каждого, кто носит эту футболку, и я здесь, чтобы бороться за эту команду и отдавать все силы на поле и за его пределами.

Я чувствую себя здесь великолепно, и сожалею лишь об одном [финале], который состоялся в Париже в 2022 году, потому что тогда я выступал за «Ливерпуль», а Лигу чемпионов снова выиграл «Реал».

Я хочу завоевывать титулы, выиграть с командой Лигу чемпионов и навсегда стать частью ее истории. Я обещаю отдавать всего себя за эту футболку», – сказал Конате на презентации.