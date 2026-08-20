«Барселона» взяла новый трофей

«Барселона» обыграла египетский «Аль-Ахли» в матче за Кубок Гампера.
Товарищеская игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Хамза Абделькарим, нападающий «Барселоны», открыл счет на 30-й минуте. Перед перерывом вингер Рафинья удвоил преимущество каталонцев. Во втором тайме полузащитник «Аль-Ахли» Зизо отыграл один мяч на 51-й минуте, но на большее гостей не хватило.
- Кубок Жоана Гампера – ежегодный товарищеский турнир, который организует «Барселона».
- Впервые он был разыгран в 1966 году по инициативе президента каталонцев Энрике Льоде.
- Трофей назван в честь Жоана Гампера – основателя и экс-президента «Барселоны».
Источник: «Бомбардир»