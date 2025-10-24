Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal

Сегодня, 14:38
6

Goal опубликовал обновленный рейтинг главных претендентов на следующий «Золотой мяч».

Месяц назад фаворитом на получение награды считался вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

Сейчас топ-10 фаворитов на ЗМ-2026 от Goal выглядит так:

  1. Гарри Кейн («Бавария»);
  2. Килиан Мбаппе («Реал»);
  3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
  4. Ламин Ямаль («Барселона»);
  5. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
  6. Педри («Барселона»);
  7. Витинья («ПСЖ»);
  8. Букайо Сака («Арсенал»);
  9. Винисиус Жуниор («Реал»);
  10. Ашраф Хакими («ПСЖ»).

Еще по теме:
Даниил Медведев назвал лучших футболистов мира 1
Бундеслига. «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:1), продолжив победную серию
Российский форвард попал в топ-50 лучших завершителей атак в мире 3
Источник: Goal
Германия. Бундеслига Испания. Примера Рейтинг Арсенал ПСЖ Барселона Манчестер Сити Реал Бавария Кейн Гарри Мбаппе Килиан Хакими Ашраф Винисиус Холанд Эрлинг Сака Букайо Витинья Педри Мендеш Нуну Ямаль Ламин
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spartak_forv@
1761306551
Список настолько предварительный,что можно и Сапогова с Тихоновецким внести.Посмотрим как они себя проявят по ходу всего сезона
Ответить
Чермындыр
1761308657
Кто ЛЧ и ЧМ выиграет, тот и возьмет
Ответить
BoevStas1
1761308979
Кейн давно заслужил!
Ответить
Главные новости
Семак ответил, стало ли «Динамо» слабее при Карпине
15:41
1
«Урал» выставил на продажу 50% акций: известна стоимость
15:30
1
Лидер «Барселоны» пропустит Эль Класико
15:15
Клуб АПЛ хочет зимой купить Сперцяна
15:00
4
Генич ответил, как повлияет на «Спартак» возвращение Станковича после дисквалификации
14:48
3
Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal
14:38
6
В отношении судьи Захарова, ударившего пешехода, заведено три административных дела
14:14
9
«Спартак» попросил Кахигао предложить кандидатуры других тренеров, помимо Гарсии
13:57
9
Назначения арбитров на «Зенит» – «Динамо» и другие матчи 13-го тура РПЛ
13:15
3
Губернатор Федорищев выгоняет Адиева из раздевалки перед матчами «Крыльев Советов»
12:45
14
Все новости
Все новости
Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal
14:38
6
В Германии раскрыли, зачем «Бавария» продлила контракт с Компани
21 октября
Фото«Бавария» продлила контракт с Компани
21 октября
Бундеслига. «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:1), продолжив победную серию
18 октября
Мхитарян заявил, что Клопп должен ему 50 евро
13 октября
1
Тухель оценил 13-е место Кейна в голосовании за обладателя «Золотого мяча»
9 октября
39-летний Нойер готов вернуться в сборную Германии, но при одном условии
8 октября
Бундеслига. «Бавария» без проблем разобралась с «Айнтрахтом» (3:0), у Диаса 2+1
4 октября
Игрок канадского клуба стал самым титулованным футболистом Германии в истории
2 октября
Румменигге назвал «Ньюкасл» идиотами
29 сентября
1
«Бавария» выбрала форварда на замену Кейну
29 сентября
Бундеслига. Дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» одержали гостевые победы
27 сентября
Кейн превзошел важное достижение Роналду
27 сентября
Бундеслига. 100-й гол Кейна помог «Баварии» разгромить «Вердер» (4:0)
26 сентября
2
Кейн может покинуть «Баварию»: подробности
23 сентября
2
Названы номинанты на «Золотой мяч», занявшие места с 25-го по 16-е
22 сентября
1
«Бавария» обновила рекорд Бундеслиги
20 сентября
Бундеслига. Кейн оформил хет-трик в матче «Баварии» с «Хоффенхаймом» (4:1)
20 сентября
Чемпион мира-2014 объявил о завершении карьеры: «Время пришло»
19 сентября
2
Бундеслига. «Бавария» забила 5 голов «Гамбургу», Кейн оформил дубль
13 сентября
Игрок «Кельна» порвал «кресты» в 3-й раз за 1,5 года
13 сентября
Бундеслига. «Байер» в меньшинстве выиграл у второй команды чемпионата в первом матче после увольнения тен Хага
12 сентября
Фото33-летний Эриксен подписал контракт с новым клубом
10 сентября
Известен новый клуб 33-летнего Эриксена
10 сентября
«Байер» возглавил тренер, громивший сборную России
8 сентября
1
Экс-тренер «Тоттенхэма» вошел в число претендентов на пост в «Байере»
4 сентября
3
Бывший игрок «Реала» стал кандидатом на место главного тренера «Байера»
3 сентября
Стало известно, почему тен Хага уволили из «Байера» после трех матчей
2 сентября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 