Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal

Goal опубликовал обновленный рейтинг главных претендентов на следующий «Золотой мяч».
Месяц назад фаворитом на получение награды считался вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.
Сейчас топ-10 фаворитов на ЗМ-2026 от Goal выглядит так:
- Гарри Кейн («Бавария»);
- Килиан Мбаппе («Реал»);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- Ламин Ямаль («Барселона»);
- Нуну Мендеш («ПСЖ»);
- Педри («Барселона»);
- Витинья («ПСЖ»);
- Букайо Сака («Арсенал»);
- Винисиус Жуниор («Реал»);
- Ашраф Хакими («ПСЖ»).
Источник: Goal