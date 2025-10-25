Бундеслига. «Бавария» на выезде победила «Боруссию» М (3:0), Кейн не забил впервые за 12 матчей

«Бавария» в 8-м туре Бундеслиги обыграла на выезде «Боруссию М». 1+1 оформил Рафаэль Геррейру.
С 19-й минуты «Боруссия» была в меньшинстве после удаления Йенса Кастропа.
На 75-й минуте игрок «Боруссии» Кевин Штегер не реализовал пенальти.
Прервалась голевая серия форварда «Баварии» Гарри Кейна, длившаяся 12 матчей.
Мюнхенцы лидируют с пятиочковым отрывом. «Боруссия» замыкает таблицу.
Германия. Бундеслига. 8 тур
Боруссия М - Бавария - 0:3 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Й. Киммих, 64; 0:2 - Р. Геррейру, 69; 0:3 - Л. Карл, 81.
Удаления: Й. Кастроп, 19 - нет.
Незабитые пенальти: К. Штегер, 75 - нет.
Источник: «Бомбардир»