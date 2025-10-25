Введите ваш ник на сайте
  • Бундеслига. «Бавария» на выезде победила «Боруссию» М (3:0), Кейн не забил впервые за 12 матчей

Бундеслига. «Бавария» на выезде победила «Боруссию» М (3:0), Кейн не забил впервые за 12 матчей

Сегодня, 18:43

«Бавария» в 8-м туре Бундеслиги обыграла на выезде «Боруссию М». 1+1 оформил Рафаэль Геррейру.

С 19-й минуты «Боруссия» была в меньшинстве после удаления Йенса Кастропа.

На 75-й минуте игрок «Боруссии» Кевин Штегер не реализовал пенальти.

Прервалась голевая серия форварда «Баварии» Гарри Кейна, длившаяся 12 матчей.

Мюнхенцы лидируют с пятиочковым отрывом. «Боруссия» замыкает таблицу.

Германия. Бундеслига. 8 тур
Боруссия М - Бавария - 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 - Й. Киммих, 64; 0:2 - Р. Геррейру, 69; 0:3 - Л. Карл, 81.
Удаления: Й. Кастроп, 19 - нет.
Незабитые пенальти: К. Штегер, 75 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal 6
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 3-го тура общего этапа
