Бундеслига. «Бавария» на выезде победила «Боруссию» М (3:0), Кейн не забил впервые за 12 матчей

«Бавария» в 8-м туре Бундеслиги обыграла на выезде «Боруссию М». 1+1 оформил Рафаэль Геррейру.

С 19-й минуты «Боруссия» была в меньшинстве после удаления Йенса Кастропа.

На 75-й минуте игрок «Боруссии» Кевин Штегер не реализовал пенальти.

Прервалась голевая серия форварда «Баварии» Гарри Кейна, длившаяся 12 матчей.

Мюнхенцы лидируют с пятиочковым отрывом. «Боруссия» замыкает таблицу.