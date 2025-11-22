Бундеслига. «Бавария» уступала в 2 мяча, но разгромила соперника (6:2), Олисе поучаствовал в 5 голах

«Бавария» в 11-м туре Бундеслиги крупно обыграла дома «Фрайбург». Гости вели в два гола.

В пяти голах мюнхенцев поучаствовал Майкл Олисе.

«Бавария» лидирует с девятиочковым отрывом (ноль поражений, одна ничья в сезоне). «Фрайбург» занимает десятую строчку.