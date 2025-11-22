Бундеслига. «Бавария» уступала в 2 мяча, но разгромила соперника (6:2), Олисе поучаствовал в 5 голах

«Бавария» в 11-м туре Бундеслиги крупно обыграла дома «Фрайбург». Гости вели в два гола.
В пяти голах мюнхенцев поучаствовал Майкл Олисе.
«Бавария» лидирует с девятиочковым отрывом (ноль поражений, одна ничья в сезоне). «Фрайбург» занимает десятую строчку.
Германия. Бундеслига. 11 тур
Бавария - Фрайбург - 6:2 (1:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Ю. Сузуки, 12; 0:2 - J. Manzambi , 17; 1:2 - Л. Карл, 22; 2:2 - М. Олисе, 45+2; 3:2 - Д. Упамекано, 55; 4:2 - Г. Кейн, 60; 5:2 - Н. Джексон, 78; 6:2 - М. Олисе, 84.
Источник: «Бомбардир»