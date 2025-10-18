Бундеслига. «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:1), продолжив победную серию

«Бавария» в 7-м туре Бундеслиги победила «Боруссию» из Дортмунда. У хозяев забили Гарри Кейн и Майкл Олисе.
Команда Венсана Компани лидирует с пятиочковым отрывом. «Боруссия», идя четвертой, отстает от «Баварии» на семь очков.
У «Баварии» 11 побед подряд – других исходов в этом сезоне у мюнхенцев нет.
«Боруссия» прервала девятиматчевую беспроигрышную серию.
«Бавария» победила «Боруссию» дома впервые с 1 апреля 2023 года.
Германия. Бундеслига. 7 тур
Бавария - Боруссия Д - 2:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Г. Кейн, 22; 2:0 - М. Олисе, 79; 2:1 - Ю. Брандт, 84.
Источник: «Бомбардир»