  Главная
  Новости
  Бундеслига. «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:1), продолжив победную серию

Бундеслига. «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:1), продолжив победную серию

Сегодня, 21:24

«Бавария» в 7-м туре Бундеслиги победила «Боруссию» из Дортмунда. У хозяев забили Гарри Кейн и Майкл Олисе.

Команда Венсана Компани лидирует с пятиочковым отрывом. «Боруссия», идя четвертой, отстает от «Баварии» на семь очков.

У «Баварии» 11 побед подряд – других исходов в этом сезоне у мюнхенцев нет.

«Боруссия» прервала девятиматчевую беспроигрышную серию.

«Бавария» победила «Боруссию» дома впервые с 1 апреля 2023 года.

Германия. Бундеслига. 7 тур
Бавария - Боруссия Д - 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Г. Кейн, 22; 2:0 - М. Олисе, 79; 2:1 - Ю. Брандт, 84.
Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Боруссия Д Бавария Кейн Гарри
