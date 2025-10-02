Игрок канадского клуба стал самым титулованным футболистом Германии в истории

Полузащитник «Ванкувер Уайткепс» Томас Мюллер завоевал 35-й трофей в карьере. Вместе со своей командой он победил в чемпионате Канады, победив в финале ФК «Ванкувер» (4:2).

Мюллер забил один из голов в финале, реализовав пенальти на 10-й минуте.

В прошлом сезоне экс-хавбек «Баварии» победил в чемпионате Германии и сравнялся по количеству трофеев, выигранных немецкими игроками, с Тони Кроосом. Тогда у них было по 34 трофея. Теперь же Мюллер единолично владеет рекордом.