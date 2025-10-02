Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Игрок канадского клуба стал самым титулованным футболистом Германии в истории

Игрок канадского клуба стал самым титулованным футболистом Германии в истории

Вчера, 17:08

Полузащитник «Ванкувер Уайткепс» Томас Мюллер завоевал 35-й трофей в карьере. Вместе со своей командой он победил в чемпионате Канады, победив в финале ФК «Ванкувер» (4:2).

Мюллер забил один из голов в финале, реализовав пенальти на 10-й минуте.

В прошлом сезоне экс-хавбек «Баварии» победил в чемпионате Германии и сравнялся по количеству трофеев, выигранных немецкими игроками, с Тони Кроосом. Тогда у них было по 34 трофея. Теперь же Мюллер единолично владеет рекордом.

  • Благодаря этой победе «Ванкувер Уайткепс» сможет сыграть в Кубке чемпионов КОНКАКАФ в следующем сезоне.
  • Мюллер перешел в канадский клуб в августе. В 5 матчах за «Ванкувер Уайткепс» 36-летний игрок забил 5 голов, сделал 3 ассиста.

Источник: официальный сайт Бундеслиги
Германия. Бундеслига США. МЛС Ванкувер Уайткепс Ванкувер Кроос Тони Мюллер Томас
