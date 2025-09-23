Кейн может покинуть «Баварию»: подробности

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн думает о возвращении в АПЛ следующим летом.

32-летний футболист хочет стать лучшим бомбардиром в истории английской Премьер-лиги.

Экс-форвард «Тоттенхэма» понимает, что с учетом возраста сделать это через несколько лет будет гораздо сложнее.

Сейчас в его активе 213 забитых мячей в АПЛ. Рекорд принадлежит Алану Ширеру – 260 голов.

В контракте Кейна с «Баварией» есть отступные. Летом его могут выкупить за 65 миллионов евро, но для этого нужно проинформировать клуб о будущем уходе до конца зимнего трансферного окна.