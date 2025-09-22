Названы номинанты на «Золотой мяч», занявшие места с 25-го по 16-е

France Football опубликовал список футболистов, которые в голосовании за обладателя «Золотого мяча» заняли места с 16-го по 25-е.
- 16. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);
- 17. Роберт Левандовски («Барселона», Польша);
- 18. Скотт Мактоминей («Наполи», Шотландия);
- 19. Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия);
- 20. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина);
- 21. Серу Гирасси («Боруссия Д», Гвинея);
- 22. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль», Аргентина);
- 23. Джуд Беллингем («Реал», Англия);
- 24. Фабиан Руис («ПСЖ», Испания);
- 25. Дензел Дюмфрис («Интер», Нидерланды).
Источник: твиттер «Золотого мяча»