Флик ответил, нужен ли ему Месси в «Барселоне»

Сегодня, 16:29
1

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возможном появлении в его команде Лионеля Месси.

– Вы бы хотели тренировать Месси?

– Почему бы и нет? Он лучший футболист за последнее десятилетие. Я всегда ценил его игру.

Но у него контракт до 2028 года, а у меня – до 2027-го. Не думаю, что это вопрос ко мне.

  • 38-летний Месси – воспитанник «Барсы».
  • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
  • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
  • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

Еще по теме:
ФИФА объявила имена претендентов на звание лучшего тренера года 4
Реакция президента «Барселоны» на новость об уходе Флика 3
В Испании сообщили о желании Флика покинуть «Барселону»
Источник: AS
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1763733045
Да он никому не нужен, балласт.
Ответить
Главные новости
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
7
Мостовой рассказал, как относится к шуткам Карпина: «Тут два варианта»
18:00
Шунин прошел стажировку в клубе из топ-5 РПЛ
17:51
Бубнов заявил о расколе в «Спартаке»
17:41
Российский футболист расторг контракт с «Сериком»
17:31
Стало известно, сыграют ли Мойзес и Алвес со «Спартаком»
17:17
1
Орлов объяснил, почему Андрей Мостовой достоин премии «Джентльмен года»
17:05
6
ФотоФИФА удалила постер ЧМ-2026 после жалоб на отсутствие одного игрока
16:56
Орлов – Карпину: «Если деньги на первом месте, то ничего не добьешься»
16:16
7
Президент «Барселоны» объяснил, почему Месси не вернется в клуб
Вчера, 23:23
1
Куртуа ответил, в чем Мбаппе уступает Роналду
Вчера, 17:23
Топ-3 вратарей мира по версии Куртуа
Вчера, 09:45
1
Месси не хотел покидать «Барсу»: «С удовольствием провел бы всю карьеру там»
Вчера, 01:00
2
Игрок «Реала» не побоялся назвать Месси лучшим в мире
19 ноября
1
«Барселона» попросила Левандовского не забивать голы
19 ноября
4
Защитник «Реала» получил травму в сборной
19 ноября
Лунин ответил на обвинения в отказе выступать за сборную Украины
18 ноября
7
«Барселона» объявила о возвращении на «Камп Ноу»
17 ноября
Гвардиола ответил на предложение стать президентом «Барселоны»
17 ноября
1
В «Реале» произойдет громкая отставка
14 ноября
Агент Захаряна высказался об интересе «ПСЖ» к игроку
14 ноября
Мбаппе оценил шансы забить 1000 голов и догнать Роналду
14 ноября
Месси пообещали статую на обновленном стадионе «Барселоны»
13 ноября
1
«Реал» выбрал между двумя французскими защитниками
13 ноября
Фото«Реал» впервые за 70 лет переименовал домашний стадион
12 ноября
5
«Барселона» выбрала нового форварда на замену Левандовскому
12 ноября
4
Стало известно, когда Левандовски может завершить карьеру
11 ноября
Родриго снова задумался об уходе из «Реала»
10 ноября
ФотоРеакция «Барселоны» на визит Месси на «Камп Ноу»
10 ноября
Подробности визита Месси на стадион «Барселоны»
10 ноября
4
«Атлетико» анонсировал смену владельцев
10 ноября
Еще один основной игрок «Реала» выбыл из-за мышечной травмы
10 ноября
«Реал» назвал диагноз травмированного Вальверде
10 ноября
ФотоМесси посетил стадион «Барселоны»
10 ноября
2
Примера. Хет-трик 37-летнего Левандовского и ассисты Рэшфорда принесли «Барселоне» выездную победу над «Сельтой» (4:2)
10 ноября
1
Примера. «Реал» не забил в мадридском дерби (0:0)
9 ноября
6
