Флик ответил, нужен ли ему Месси в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возможном появлении в его команде Лионеля Месси.

– Вы бы хотели тренировать Месси?

– Почему бы и нет? Он лучший футболист за последнее десятилетие. Я всегда ценил его игру.

Но у него контракт до 2028 года, а у меня – до 2027-го. Не думаю, что это вопрос ко мне.