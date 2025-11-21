Флик ответил, нужен ли ему Месси в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возможном появлении в его команде Лионеля Месси.
– Вы бы хотели тренировать Месси?
– Почему бы и нет? Он лучший футболист за последнее десятилетие. Я всегда ценил его игру.
Но у него контракт до 2028 года, а у меня – до 2027-го. Не думаю, что это вопрос ко мне.
- 38-летний Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Источник: AS