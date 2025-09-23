Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal

Goal опубликовал рейтинг главных претендентов на следующий «Золотой мяч».
В 2025 году награду получил нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.
Топ-10 фаворитов на ЗМ-2026 от Goal выглядит так:
- Ламин Ямаль («Барселона», Испания);
- Килиан Мбаппе («Реал», Франция);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);
- Гарри Кейн («Бавария», Англия);
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
- Педри («Барселона», Испания);
- Витинья («ПСЖ», Португалия);
- Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);
- Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);
- Коул Палмер («Челси», Англия).
Источник: Goal