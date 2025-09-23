Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal

Сегодня, 20:55

Goal опубликовал рейтинг главных претендентов на следующий «Золотой мяч».

В 2025 году награду получил нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

Топ-10 фаворитов на ЗМ-2026 от Goal выглядит так:

  1. Ламин Ямаль («Барселона», Испания);
  2. Килиан Мбаппе («Реал», Франция);
  3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);
  4. Гарри Кейн («Бавария», Англия);
  5. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
  6. Педри («Барселона», Испания);
  7. Витинья («ПСЖ», Португалия);
  8. Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);
  9. Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);
  10. Коул Палмер («Челси», Англия).

Еще по теме:
Ямаль сделал заявление после упущенного «Золотого мяча» 3
Отец Ямаля – о «Золотом мяче»: «Это не кража, но моральный ущерб нанесен» 3
Список обладателей наград, врученных на церемонии «Золотого мяча»
Источник: Goal
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Рейтинг Челси ПСЖ Ливерпуль Бавария Манчестер Сити Реал Барселона Кейн Гарри Салах Мохамед Дембеле Усман Мбаппе Килиан Хакими Ашраф Холанд Эрлинг Палмер Коул Витинья Педри Ямаль Ламин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal
20:55
Тренер «БроукБойз» объяснил, почему Ари не играет с «Соколом» в Кубке России
20:44
Гвардиола назвал сильные качества Хусанова
20:20
1
ВидеоВ Кубке России игроки разминались воображаемыми мячами
20:00
1
Семин оценил 12-е место Хвичи в голосовании за «Золотой мяч»
19:50
1
«Сочи» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с ЦСКА
19:40
3
В ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров
19:07
13
Неймар одним словом описал 5-е место Рафиньи в голосовании за «Золотой мяч»
18:56
Черданцев сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар»
18:48
15
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Марселя»
18:40
1
Все новости
Все новости
Неймар одним словом описал 5-е место Рафиньи в голосовании за «Золотой мяч»
18:56
Третий самый дорогой игрок «Реала» задумался об уходе из клуба в январе
16:50
2
Ямаль сделал заявление после упущенного «Золотого мяча»
16:29
3
Мбаппе побил рекорд Анри и Платини
15:57
Агент Захаряна отреагировал на вызов Арсена в сборную России
15:30
2
«Реал» допускает уход Винисиуса свободным агентом
13:26
Отец Ямаля – о «Золотом мяче»: «Это не кража, но моральный ущерб нанесен»
12:00
3
Мбаппе обратился к Дембеле, выигравшему «Золотой мяч»
01:21
Ямаль стал рекордсменом «Золотого мяча»
00:39
Стала известна обладательница женского «Золотого мяча»-2025
Вчера, 23:36
Ямаль получил награду от France Football
Вчера, 22:10
Ямаль проведет масштабную вечеринку после церемонии «Золотого мяча»
Вчера, 20:47
1
Коэффициент на «Золотой мяч» для Ямаля упал более чем в 2 раза в день вручения награды
Вчера, 17:55
2
Примера. «Барселона» разгромила «Хетафе» (3:0), у Феррана дубль
21 сентября
В Испании раскрыли состав делегации «Барселоны» на церемонию вручения «Золотого мяча»
21 сентября
2
Только 2 тренера до Алонсо выиграли первые 5 матчей Примеры во главе «Реала»
20 сентября
1
Примера. «Реал» победил «Эспаньол» (2:0) и идет без потерь
20 сентября
3
Сын Негрейры в суде опроверг официальную версию «Барселоны» по делу о взяточничестве
18 сентября
Подробности взаимоотношений Винисиуса и Хаби Алонсо в «Реале»
18 сентября
1
Мбаппе назвал своего фаворита на «Золотой мяч»: «Буду счастлив, если он победит»
17 сентября
В Испании приняли решение по скандальному удалению Хейсена
17 сентября
Стало известно, на какой срок выбыл Трент из «Реала»
17 сентября
Стало известно, сколько матчей «Барселоны» может пропустить Ямаль
17 сентября
Только один футболист забил за «Реал» 50 голов быстрее, чем Мбаппе
17 сентября
Фото«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
16 сентября
Левандовски собрал идеального тренера из качеств тех, с кем работал
15 сентября
45-летний экс-защитник «Барселоны» отреагировал на новость о его смерти
15 сентября
Мбаппе опоздал на сегодняшнюю тренировку «Реала»
15 сентября
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 