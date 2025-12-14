Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Манчестер Сити» выразил соболезнования в связи с терактом в Австралии

Вчера, 22:10

«Манчестер Сити» выразил соболезнования пострадавшим от теракта на пляже Бонди-бич в Сиднее.

Во время празднования еврейского праздника Ханука произошла стрельба, в результате которой были убиты 11 человек, не менее 29 человек госпитализированы.

«В то время, когда еврейские общины и наши болельщики по всему миру отмечают Хануку, которая должна была стать моментом радости и празднования фестиваля света, мы выражаем глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких в результате трагических событий в Сиднее.

В это трудное и печальное время мы выражаем солидарность и поддержку нашим еврейским болельщикам и многим другим, кто пострадал в результате этого нападения», – говорится в сообщении «Манчестер Сити».

  • Во время теракта один из нападавших погиб, второй получил ранения и, по данным полиции, находится в критическом состоянии.
  • Сообщается, что в машине одного из предполагаемых нападавших было найдено самодельное взрывное устройство, которое затем было обезврежено. Полиция расценивает случившееся как теракт, проверяются данные о возможном третьем участнике нападения.

