«Манчестер Сити» выразил соболезнования в связи с терактом в Австралии

«Манчестер Сити» выразил соболезнования пострадавшим от теракта на пляже Бонди-бич в Сиднее.

Во время празднования еврейского праздника Ханука произошла стрельба, в результате которой были убиты 11 человек, не менее 29 человек госпитализированы.

«В то время, когда еврейские общины и наши болельщики по всему миру отмечают Хануку, которая должна была стать моментом радости и празднования фестиваля света, мы выражаем глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких в результате трагических событий в Сиднее.

В это трудное и печальное время мы выражаем солидарность и поддержку нашим еврейским болельщикам и многим другим, кто пострадал в результате этого нападения», – говорится в сообщении «Манчестер Сити».