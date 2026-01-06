Росеньор подтвердил, что возглавит «Челси»

Главный тренер «Страсбура» Лайам Росеньор высказался о своем ожидаемом переходе в «Челси».

«Я был сосредоточен [на матче с «Ниццей»]. В субботу я не знал, что произойдет. С тех пор мне представилась возможность поговорить с представителями одного из крупнейших клубов мира. Сегодня все складывается хорошо, и я готов стать следующим тренером «Челси».

Я еще не подписал контракт. Я согласовал условия с «Челси», но никто еще не делал официальных заявлений. Мне небезразличен этот клуб [»Страсбур»], и я чувствовал, что мне нужно приехать сюда лично, [чтобы пообщаться с прессой], прежде чем будут официальные объявления.

Полечу [в Лондон] после [этой пресс-конференции]. Нужно провести встречи, подписать контракт и встретиться с родителями, очень жду этого», – сказал Росеньор.