Лондонский клуб продал бразильца за 14 миллионов евро спустя 1,5 года после его покупки за 23+7 миллиона

«Вест Хэм» объявил о продаже вингера Луиса Гилерме в «Спортинг».

Сообщается, что сумма сделки составила 14 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусами. Бразилец подписал контракт с португальским клубом, выступающим в Лиге чемпионов, до лета 2030 года.

Летом 2024 года «Вест Хэм» приобрел Гилерме у «Палмейраса» за 23+7 миллиона евро.