Лондонский клуб продал бразильца за 14 миллионов евро спустя 1,5 года после его покупки за 23+7 миллиона

«Вест Хэм» объявил о продаже вингера Луиса Гилерме в «Спортинг».
Сообщается, что сумма сделки составила 14 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусами. Бразилец подписал контракт с португальским клубом, выступающим в Лиге чемпионов, до лета 2030 года.
Летом 2024 года «Вест Хэм» приобрел Гилерме у «Палмейраса» за 23+7 миллиона евро.
- 19-летний вингер в этом сезоне провел за лондонцев 5 матчей, а в прошлом – 13. Он не отметился результативными действиями.
- Весной 2024 года сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к Гилерме, но футболист в итоге перешел из «Палмейраса» в «Вест Хэм».
Источник: официальный сайт «Спортинга» (Лиссабон)