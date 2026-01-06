Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Лондонский клуб продал бразильца за 14 миллионов евро спустя 1,5 года после его покупки за 23+7 миллиона

Лондонский клуб продал бразильца за 14 миллионов евро спустя 1,5 года после его покупки за 23+7 миллиона

6 января, 14:14
2

«Вест Хэм» объявил о продаже вингера Луиса Гилерме в «Спортинг».

Сообщается, что сумма сделки составила 14 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусами. Бразилец подписал контракт с португальским клубом, выступающим в Лиге чемпионов, до лета 2030 года.

Летом 2024 года «Вест Хэм» приобрел Гилерме у «Палмейраса» за 23+7 миллиона евро.

  • 19-летний вингер в этом сезоне провел за лондонцев 5 матчей, а в прошлом – 13. Он не отметился результативными действиями.
  • Весной 2024 года сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к Гилерме, но футболист в итоге перешел из «Палмейраса» в «Вест Хэм».

Источник: официальный сайт «Спортинга» (Лиссабон)
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1767700012
...шикарно наварились - минус 16 лямов) Они ему оба колена перед продажей, что ли перебили?...
Ответить
Император Бомжей
1767700847
Лучшие экономисты мира сидят в Вест Хеме, отличная новогодня сделка, поздравим их)))
Ответить
  • Читайте нас: 