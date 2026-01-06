Канчельскис оценил увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уходе Рубена Аморима с поста главного тренера.
– Отставка Аморима ожидаема. Всe правильно и справедливо. Хотя считаю, ему все‑таки надо было дать доработать до конца сезона.
Но руководители решили так. Результата нет. При этом условия в клубе хорошие. Я был на базе недавно, там прекрасные условия – 15 полей, всe у них есть. Только результата нет.
– Какой тренер бы подошел «Манчестер Юнайтед»?
– Даже не знаю. Наверняка у клуба уже есть кандидатуры. На мой взгляд, Зидан мог бы, который сейчас свободен. Неплохо было бы, чтобы Зидан поработал в «Манчестере».
Но сложно ответить. Наверняка сейчас какая‑то временная фигура придет, а уже в конце сезона будут решать по основной кандидатуре. Остался‑то только второй круг…
- Канчельскис выступал за «МЮ» с 1991 по 1995 год: 161 матч, 36 голов, 16 ассистов.
- 40-летний Аморим возглавлял «Юнайтед» с 11 ноября 2024 года.
- Под его руководством команда провела 63 матча: 24 победы, 18 ничьих, 21 поражение.
- Временным тренером назначен Даррен Флетчер.