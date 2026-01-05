«Манчестер Сити» отпугнули ценой на капитана «Кристал Пэлас»

В «Манчестер Сити» надеются на усиление обороны во время зимнего трансферного окна.

Главному тренеру Хосепу Гвардиоле нужен новый защитник из-за травм Йошко Гвардиола, Рубена Диаша и Джона Стоунза.

«Сити» обратил внимание на капитана «Кристал Пэлас» Марка Гехи, который также интересен «Реалу», «Барселоне», «Ливерпулю», «Атлетико», «Баварии» и «Интеру».

Однако «Пэлас» отпугнул потенциального покупателя ценой на игрока – более 35 миллионов фунтов за полгода до истечения контракта.