Журавель – об Амориме: «Типичная чугунная голова»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на отставку Рубена Аморима с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Надо выразить восхищение, как Аморим стойко (и долго) держался без заметного прогресса в игре. Он сохранял оптимизм, терпеливо всe объяснял после самых конфузных матчей.

Ему хотелось верить и думалось: ну вот-вот произойдeт прорыв. На самом же деле, Аморим – это типичная чугунная голова, подкованный, но очень неадаптивный тренер.

В идеале «МЮ» мог бы выяснить это ещe до назначения. Но раз выясняли по ходу, то убирать стоило раньше», – написал Журавель в своем телеграм-канале.