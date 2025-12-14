Введите ваш ник на сайте
  • Российский воспитанник «Зенита» может дебютировать в высшем дивизионе Болгарии

Российский воспитанник «Зенита» может дебютировать в высшем дивизионе Болгарии

14 декабря, 20:42
1

Российский полузащитник Елисей Сыров вызван на зимний сбор основного состава «Лудогорца».

Главный тренер болгарского клуба норвежец Пер-Матиас Хегмо, приступивший к своим обязанностям в ноябре, хочет лично оценить перспективы хавбека. Сыров стал единственным игроком 2008 года рождения, вызванным на сбор первой команды.

Предстоящий сбор, который начнется 5 января в Турции, станет для Сырова третьим по счету за время пребывания в «Лудогорце», где он выступает в официальных матчах за вторую команду.

  • 17-летний Сыров родился в Санкт-Петербурге и занимался в академии «Зенита», а в 2022 году присоединился к болгарскому клубу.
  • Он еще не играл за первую команду «Лудогорца» в Первой лиге Болгарии. В этом сезоне он выступал за вторую команду клуба во Второй лиге и юношеской Лиге чемпионов, провел 17 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Болгария. Первая лига Россия. Премьер-лига Лудогорец Зенит
темирхан
1765776603
вау! задворный чемпионат БОЛГАРИИ! какое достижение!
Ответить
