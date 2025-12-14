Российский воспитанник «Зенита» может дебютировать в высшем дивизионе Болгарии

Российский полузащитник Елисей Сыров вызван на зимний сбор основного состава «Лудогорца».

Главный тренер болгарского клуба норвежец Пер-Матиас Хегмо, приступивший к своим обязанностям в ноябре, хочет лично оценить перспективы хавбека. Сыров стал единственным игроком 2008 года рождения, вызванным на сбор первой команды.

Предстоящий сбор, который начнется 5 января в Турции, станет для Сырова третьим по счету за время пребывания в «Лудогорце», где он выступает в официальных матчах за вторую команду.