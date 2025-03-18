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В Болгарии игроки устроили минуту молчания в честь футболиста, который оказался жив

Сегодня, 15:30

В болгарской Первой лиге произошел необычный инцидент.

В 25-м туре чемпионата «Арда» и «Левски» сыграли вничью со счетом 1:1. Перед началом матча игроки устроили минуту молчания в честь Петко Ганчева.

Организаторы получили ошибочную информацию о смерти 78-летнего экс-футболиста, поэтому решили почтить его память.

Позже выяснилось, что Ганчев жив. «Арде» пришлось извиняться за возникшее недоразумение.

«Уважаемые журналисты и болельщики «Арды», руководство клуба хотело бы принести огромные извинения бывшему игроку нашей команды Петко Ганчеву и его родственникам после того, как в клуб поступила неверная информация о его смерти.

Мы желаем Петко Ганчеву долгих лет, крепкого здоровья, и чтобы успехи «Арды» приносили ему радость», – говорится в официальном заявлении болгарского клуба.

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Источник: RMC Sport
Болгария. Первая лига Левски Арда
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