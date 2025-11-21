Введите ваш ник на сайте
Ивелин Попов ждет предложение от «Спартака»

Сегодня, 15:15
1

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов готов вернуться в московский клуб после завершения карьеры.

  • 38-летний болгарин ранее посещал тренерские курсы.
  • Также он заявлял о желании поработать спортивным директором.

«Конечно, мне было бы интересно поработать в «Спартаке». Я готов рассмотреть такую возможность.

Я знаю обстановку, знаком с нравами болельщиков, для меня было бы очень здорово, если бы поступило такое предложение», – сказал Попов.

  • В России хавбек играл с 2012 по 2022 год.
  • За 10 лет он побывал в «Кубани», «Спартаке», «Рубине», «Ростове» и «Сочи».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Болгария. Первая лига Арда Спартак Попов Ивелин
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1763728670
Шикарные голы забивал, играя за Спартак.
Ответить
