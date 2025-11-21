Ивелин Попов ждет предложение от «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов готов вернуться в московский клуб после завершения карьеры.
- 38-летний болгарин ранее посещал тренерские курсы.
- Также он заявлял о желании поработать спортивным директором.
«Конечно, мне было бы интересно поработать в «Спартаке». Я готов рассмотреть такую возможность.
Я знаю обстановку, знаком с нравами болельщиков, для меня было бы очень здорово, если бы поступило такое предложение», – сказал Попов.
- В России хавбек играл с 2012 по 2022 год.
- За 10 лет он побывал в «Кубани», «Спартаке», «Рубине», «Ростове» и «Сочи».
Источник: «РБ Спорт»