Ивелин Попов ждет предложение от «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов готов вернуться в московский клуб после завершения карьеры.

38-летний болгарин ранее посещал тренерские курсы.

Также он заявлял о желании поработать спортивным директором.

«Конечно, мне было бы интересно поработать в «Спартаке». Я готов рассмотреть такую возможность.

Я знаю обстановку, знаком с нравами болельщиков, для меня было бы очень здорово, если бы поступило такое предложение», – сказал Попов.