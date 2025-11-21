Попов предсказал победителя матча «Спартак» – ЦСКА: «Уверен»

Бывший спартаковец Ивелин Попов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА.

– Дерби против ЦСКА всегда были яркими и хорошими, уверен, что «Спартак» выиграет. В таких играх неважно текущее состояние команды, важнее сердце и самоотдача, кто больше хочет победить. И это должно быть у футболистов «красно‑белых» после отставки тренера. Надеюсь, что «Спартак» сыграет «на ноль», забьет один или два мяча – 1:0 или 2:0 будет достаточно. В Москве сейчас холодно, а победный счет согреет сердца и души болельщиков.

– Что значат для футболиста такие матчи?

– Мне не посчастливилось забивать ЦСКА в составе «Спартака», но я делал это в составе других команд. Вспоминаю победу над ЦСКА, когда дубль оформил Глушаков, Луис Адриано, а я сделал две голевые передачи. Результативные действия в дерби поднимают настроение, это особые чувства. Тем более, когда в воротах соперника играет такая легенда, как Акинфеев. Да, он соперник, но ему нужно отдать уважение.

– В таблице «Спартак» и ЦСКА далеки.

– Из своего опыта скажу: в дерби турнирное положение ничего не значит.