Круговой оценил эпизод между Дмитриевым и Акинфеевым в момент гола «Спартака»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал эпизод с пропущенным голом от «Спартака» в матче 16-го тура РПЛ (0:1).

«Было ли нарушение на Акинфееве во время гола «Спартака»? Честно говоря, я этот эпизод не пересматривал особо, но видел, что Дмитриев выставлял руку на Акинфеева. Не знаю, что говорится в правилах про трактовку подобных эпизодов, фол это или не фол, но если гол засчитали, то что теперь об этом говорить?» – сказал Круговой.