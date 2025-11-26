«Спартак» и ЦСКА выдвинули три претензии по судейству Карасева в дерби

И «Спартак», и ЦСКА обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам очного матча 16-го тура РПЛ.

«Красно-белые» дома выиграли со счетом 1:0.

Дерби обслуживал арбитр Сергей Карасев, за ВАР отвечал Кирилл Левников.

«ЦСКА попросил комиссию рассмотреть момент с неназначенным пенальти в ворота «Спартака» за фол на Даниле Круговом на 5-й минуте матча, а также эпизод с засчитанным голом Игоря Дмитриева на 43-й минуте встречи.

«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть момент с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА на 61-й минуте за фол Игоря Дивеева на Романе Зобнине. Сначала Карасев назначил 11-метровый, но изменил решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора», – сообщили в службе коммуникаций РФС.