Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шалимов подвел итоги работы Станковича в «Спартаке»

15 декабря, 19:19
2

Игорь Шалимов высказался о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Очень неровно пройденная половина сезона, что отразилось на результате. Постоянные перемены в составе, смена схемы, порой непонятная – как в игре с ЦСКА в гостях. В итоге тренера убрали.

На мой взгляд, результат – шестое место – не соответствует уровню игроков. Может ли команда претендовать на первое место? На мой взгляд, да – если грамотно расставить и не допускать диких экспериментов. Есть основной состав, есть конкуренция и есть глубина состава.

По факту получилось, что сработали все опасения при назначении Станковича. Он не знал нашего чемпионата – это сказалось. Он не имел жесткой конкуренции в Сербии и Венгрии, где доминирует один клуб, – это сказалось, было много эмоциональных срывов.

Камень в огород Станковича я кидать не буду, он сработал хорошо для себя и своей семьи – имел отличный контракт, получил хорошую неустойку. Он уехал, и на следующий же день забыл о «Спартаке», – заявил Шалимов.

  • «Спартак» уволил Станковича 11 ноября.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.

Еще по теме:
Шалимов назвал команду РПЛ, которая играет «из последних сил» 8
«Играли 2 середняка»: Шалимов – о дерби «Спартак» – «Динамо»
Шалимов назвал явного фаворита матча «Краснодар» – ЦСКА 12
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Шалимов Игорь Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1765818797
что там подводить ? можно было ничего не придумыая быть в тройке смело. зачем была вся эта чехорда с составом и непонятное доверие к отдельным исполнителям которые своей игрой никак его не заслужили непонятно. Еще к давлениею оказался не готов. По итогу сам себя уволил. Плохо что никто не уволит тех кто который год проводит такую бездарную работу по выбору тренера.
Ответить
ZAITZEFF2011
1765836906
Пусть Шалимов подведет итоги своей никчемной жизни после ухода из футбола
Ответить
Главные новости
Станкович договорился с новым клубом
20:08
2
Реакция Карпина на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
19:57
Названа команда, которую возглавит Зидан
19:45
Радимов объяснил феерию Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»
18:53
2
Известен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:41
ВидеоБолельщики «Манчестер Юнайтед» потребовали трансфер Сафонова
18:12
4
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
17:44
6
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
17:01
1
Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Жиго
16:52
4
Все новости
Все новости
Подробности долга «Пари НН» – клубу грозит трансферный бан
19:29
Бубнов предположил, когда «Зенит» может уволить Семака
19:13
3
Ташуев описал Челестини двумя словами
18:28
Орлов сравнил Талалаева с Лобановским
18:03
1
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
17:30
4
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Жиго
16:52
4
«Локо» ответил на предложение ЦСКА по Баринову
16:28
10
Топ-клубы заинтересованы в Талалаеве
16:10
Новое решение суда по Промесу
15:31
3
Бубнов нахамил тренеру РПЛ
15:22
2
Вердикт КДК по делу о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА
14:29
6
Названа сумма, которую «Крузейро» хочет получить от «Зенита» за Жезуса
14:09
1
Канчельскис рассказал о преимуществах британского паспорта
13:52
3
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
13:40
1
Орлов отметил важность одной из побед «Зенита» в первой части сезона
13:29
Назван новый фаворит в борьбе за место главного тренера «Рубина»
13:18
2
Аршавин объяснил, зачем «Локомотив» подписал Веру
13:07
2
Безработный Амарал высказался о возвращении в РПЛ
12:56
1
«Спартак» может отдать Заболотного в другой клуб РПЛ
12:25
13
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока ноября-декабря
12:16
1
Экс-тренер сборной России сказал, куда следует отправить футбольных экспертов с ТВ
12:05
6
Канчельскис сказал, на сколько лет Россия отстала от Англии в футболе
11:53
7
Клубы РПЛ могут лишиться 1,3 миллиарда рублей ежегодных доходов
11:42
2
Орлов объяснил, кто и почему должен возглавить «Спартак»
11:15
11
В «Торино» высказались о варианте с переходом Илича в «Спартак»
10:50
1
Агент полузащитника «Зенита» рассказал об интересе европейских клубов к игроку
10:36
1
Петржела сказал, стоит ли «Зениту» избавиться от Соболева
10:10
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 