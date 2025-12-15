Шалимов подвел итоги работы Станковича в «Спартаке»

Игорь Шалимов высказался о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Очень неровно пройденная половина сезона, что отразилось на результате. Постоянные перемены в составе, смена схемы, порой непонятная – как в игре с ЦСКА в гостях. В итоге тренера убрали.

На мой взгляд, результат – шестое место – не соответствует уровню игроков. Может ли команда претендовать на первое место? На мой взгляд, да – если грамотно расставить и не допускать диких экспериментов. Есть основной состав, есть конкуренция и есть глубина состава.

По факту получилось, что сработали все опасения при назначении Станковича. Он не знал нашего чемпионата – это сказалось. Он не имел жесткой конкуренции в Сербии и Венгрии, где доминирует один клуб, – это сказалось, было много эмоциональных срывов.

Камень в огород Станковича я кидать не буду, он сработал хорошо для себя и своей семьи – имел отличный контракт, получил хорошую неустойку. Он уехал, и на следующий же день забыл о «Спартаке», – заявил Шалимов.