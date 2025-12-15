Быстров осудил приглашение иностранных тренеров в клубы РПЛ: «Мы это хаваем, терпим, а потом все равно выгоняем»

Владимиру Быстрову не нравится, что российские клубы назначают тренеров-легионеров.

«Когда в РПЛ приходят тренеры с большим именем, которые знают, чего хотят, на них приятно смотреть, нежели когда пытаются привезти каких-то второсортных иностранцев.

Доверяют им полностью, мы это хаваем, терпим, а потом все равно выгоняем.

Польза от прихода Морено [в «Сочи»], еще парочки человек? Да никакой пользы», – сказал Быстров.