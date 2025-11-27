Круговой высказался о столкновении с Максименко в дерби

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о столкновении с вратарем «Спартака» Александром Максименко в штрафной соперника в матче 16-го тура РПЛ (0:1).

– Касание с Максименко точно было. Я ничего не рисовал и был первым на мяче. Видимо, арбитры посчитали, что если у меня мяч уходил за бровку, то бессмысленно что-то ставить. Но я считаю, что касание было и это пенальти.

– Эксперты утверждают, что у тебя было законченное действие. Это формулировка удивляет?

– Да, удивила данная формулировка.