Круговой высказался о столкновении с Максименко в дерби

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о столкновении с вратарем «Спартака» Александром Максименко в штрафной соперника в матче 16-го тура РПЛ (0:1).
– Касание с Максименко точно было. Я ничего не рисовал и был первым на мяче. Видимо, арбитры посчитали, что если у меня мяч уходил за бровку, то бессмысленно что-то ставить. Но я считаю, что касание было и это пенальти.
– Эксперты утверждают, что у тебя было законченное действие. Это формулировка удивляет?
– Да, удивила данная формулировка.
- Ранее ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Спартака» за возможный фол на Круговом на 5-й минуте матча.
- Матч судила бригада во главе с Сергеем Карасевым.
- ЦСКА после 16-го тура РПЛ занимает 2-е место в РПЛ с 33 очками. «Спартак» идет на 6-й строчке с 28 очками.
Источник: «Спорт-Экспресс»