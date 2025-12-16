АПЛ. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Борнмутом» в матче с восемью голами

«Манчестер Юнайтед» потерял очки в домашней игре 16-го тура чемпионата Англии.

Команда Рубена Аморима трижды вела в счете с «Борнмутом», но в итоге довольствовалась только ничьей – 4:4.

В активе Бруну Фернандеша и Маркуса Тавернье 1+1.

«МЮ» догнал «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ, выйдя на шестое место. «Борнмут» поднялся на 13-ю строчку.