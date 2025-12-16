Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  АПЛ. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Борнмутом» в матче с восемью голами

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Борнмутом» в матче с восемью голами

16 декабря, 01:01
1

«Манчестер Юнайтед» потерял очки в домашней игре 16-го тура чемпионата Англии.

Команда Рубена Аморима трижды вела в счете с «Борнмутом», но в итоге довольствовалась только ничьей – 4:4.

В активе Бруну Фернандеша и Маркуса Тавернье 1+1.

«МЮ» догнал «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ, выйдя на шестое место. «Борнмут» поднялся на 13-ю строчку.

Англия. Премьер-лига. 16 тур
Манчестер Юнайтед - Борнмут - 4:4 (1:1)
Голы: 1:0 - А. Диалло, 13; 1:1 - А. Семеньо, 40; 2:1 - Каземиро, 45+4; 2:2 - Эванилсон, 46; 2:3 - М. Тавернье, 52; 3:3 - Б. Фернандеш, 77; 4:3 - М. Кунья, 79; 4:4 - Э. Жуниор Крупи, 84.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Борнмут Манчестер Юнайтед
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765837015
ставку мне запороли. мудаки. дезеувы. не зря красно-белые цвета.
Ответить
