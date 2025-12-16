78-летний Скала заявил, что стал чемпионом со «Спартаком» – его уволили посреди дебютного сезона

Бывший главный тренер «Спартака» Невио Скала ошибся, перечисляя свои достижения в интервью Corriere della Sera.
«Я выиграл Межконтинентальный кубок с дортмундской «Боруссией», Кубок Ататюрка с «Бешикташем», чемпионат и Кубок Украины с «Шахтeром», а также чемпионат России с московским «Спартаком». Прекрасные воспоминания», – сказал 78-летний итальянский специалист.
- Скала работал в «Спартаке» с декабря 2003 по сентябрь 2004 года.
- Его уволили, когда команда занимала 8-е место в чемпионате.
- После этого Скала больше не возвращался к тренерской деятельности.
Источник: Corriere della Sera