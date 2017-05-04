Скала не удивлен успехами Карреры в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Невио Скала признался, что не удивлен успехами Массимо Карреры в этом сезоне. Итальянский специалист отметил, что в 2004 году была иная ситуация в клубе, из-за которой невозможно было добиться подобных результатов.

– Вы лично знаете более молодого коллегу?

– Конечно. Но только как футболиста. Двадцать лет назад я тренировал «Парму», а он выходил на поле как защитник «Ювентуса». Но «Спартак» стал моим последним клубом. А Массимо в то время еще не закончил играть.

– Удивлены его успехом?

– Нет. Итальянец уже побеждал в российском чемпионате – Лучано Спаллетти в «Зените». Мне же в свое время удалось выиграть с донецким «Шахтером» украинскую лигу, где я тоже был первым тренером-итальянцем и откуда перебрался в Россию. К сожалению, тогда «Спартак» переживал, прямо скажем, не лучший период в своей истории, так что от работы в клубе у меня остались неоднозначные впечатления. Просил одних футболистов, а руководство приобретало других, о которых мне ничего не было известно. Со мной даже не советовались. При этом мне нравилась Москва. Об этом городе сохранились самые приятные воспоминания, в нем у меня по-прежнему есть добрые знакомые. С Андреем Талалаевым, работавшим в моем тренерском штабе, иногда созваниваемся, поздравляем друг друга в конце года. Андрей дважды приезжал ко мне в гости.