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Скала не удивлен успехами Карреры в «Спартаке»

4 мая 2017, 09:05
2

Бывший тренер «Спартака» Невио Скала признался, что не удивлен успехами Массимо Карреры в этом сезоне. Итальянский специалист отметил, что в 2004 году была иная ситуация в клубе, из-за которой невозможно было добиться подобных результатов.

– Вы лично знаете более молодого коллегу?

– Конечно. Но только как футболиста. Двадцать лет назад я тренировал «Парму», а он выходил на поле как защитник «Ювентуса». Но «Спартак» стал моим последним клубом. А Массимо в то время еще не закончил играть.

– Удивлены его успехом?

– Нет. Итальянец уже побеждал в российском чемпионате – Лучано Спаллетти в «Зените». Мне же в свое время удалось выиграть с донецким «Шахтером» украинскую лигу, где я тоже был первым тренером-итальянцем и откуда перебрался в Россию. К сожалению, тогда «Спартак» переживал, прямо скажем, не лучший период в своей истории, так что от работы в клубе у меня остались неоднозначные впечатления. Просил одних футболистов, а руководство приобретало других, о которых мне ничего не было известно. Со мной даже не советовались. При этом мне нравилась Москва. Об этом городе сохранились самые приятные воспоминания, в нем у меня по-прежнему есть добрые знакомые. С Андреем Талалаевым, работавшим в моем тренерском штабе, иногда созваниваемся, поздравляем друг друга в конце года. Андрей дважды приезжал ко мне в гости.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Спаллетти Лучано Скала Невио Каррера Массимо
Комментарии (2)
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FanatSerj
1493884022
"Просил одних футболистов, а руководство приобретало других, о которых мне ничего не было известно. Со мной даже не советовались" А как ты хотел, деньги то надо отмывать. Федун конечно далекий от футбола человек, кучу раз разводили его на бабки. Только когда он крепко призадумался, а не послать всех в жопу и пригласить Бердыева, который один будет всем успешно рулить, вот только тогда решили его порадовать результатами.
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termin005
1493905059
При этом мне нравилась Москва.... Бабосы тебе нравились.... Есть Москва, и есть Россия... Ничего общего!
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