Флик прокомментировал разгромную победу «Барселоны» над «Атлетиком»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги полуфинального матча Суперкубка Испании с «Атлетиком» (5:0).

«Для меня главное – это следующий матч. Но я ценю то, что мы сделали сегодня, потому что против «Эспаньола» мы играли не очень хорошо. Мне нравится, что команда показала единство в игре. Победить со счетом 5:0 – это фантастика. Но это всего лишь один матч, а финал будет другим. Сегодня нам удалось взять игру под контроль.

Нам понадобилось несколько минут, чтобы войти в игру. Затем мы действовали хорошо. Я рад, потому что мы хорошо контролировали игру. Мы владели мячом, и, что мне понравилось, отрабатывали в обороне до конца, чтобы сохранить ворота сухими.

Ямаль в последние несколько дней он испытывал дискомфорт, не мог тренироваться, поэтому и не попал в стартовый состав. Но сейчас с ним все в порядке», – сказал Флик.