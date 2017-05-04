Скала: «Спартаковский стиль? Меня не просили об этом»

Бывший главный тренер «Спартака» Невио Скала вспомнил, что в 2004 году красно-белые вряд ли могли стать чемпионами, учитывая ситуацию вокруг дисквалифицированного за употребление допинга Егора Титова. Специалист отметил, что его не поставили в известность на эту тему.

– В 2004 году вы покинули «Спартак» после сентябрьского 21-го тура, когда клуб находился на восьмом месте. На этой же строчке он и завершил сезон. Оглядываясь назад и положа руку на сердце, ответьте, пожалуйста: «Спартак» мог в том году стать чемпионом?

– Это было абсолютно невозможно. Вдруг выяснилось, что ведущий футболист Егор Титов, вокруг которого я выстраивал игру в подготовительный период, будет вынужден пропустить сезон из-за допинга. И никто меня об этом не предупредил, хотя руководство все заранее знало. У нас был хороший коллектив, но по игровым качествам составы у ЦСКА, «Зенита» и победившего в чемпионате «Локомотива» нас превосходили.

– От вас требовали наладить традиционный спартаковский стиль?

– Разговоров на такую тему со мной не вели.