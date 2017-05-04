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    Скала: «Спартаковский стиль? Меня не просили об этом»

    Бывший главный тренер «Спартака» Невио Скала вспомнил, что в 2004 году красно-белые вряд ли могли стать чемпионами, учитывая ситуацию вокруг дисквалифицированного за употребление допинга Егора Титова. Специалист отметил, что его не поставили в известность на эту тему.

    – В 2004 году вы покинули «Спартак» после сентябрьского 21-го тура, когда клуб находился на восьмом месте. На этой же строчке он и завершил сезон. Оглядываясь назад и положа руку на сердце, ответьте, пожалуйста: «Спартак» мог в том году стать чемпионом?

    – Это было абсолютно невозможно. Вдруг выяснилось, что ведущий футболист Егор Титов, вокруг которого я выстраивал игру в подготовительный период, будет вынужден пропустить сезон из-за допинга. И никто меня об этом не предупредил, хотя руководство все заранее знало. У нас был хороший коллектив, но по игровым качествам составы у ЦСКА, «Зенита» и победившего в чемпионате «Локомотива» нас превосходили.

    – От вас требовали наладить традиционный спартаковский стиль?

    – Разговоров на такую тему со мной не вели.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.05.2017 07:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 мая 2017, 08:31

      разговоры в пользу бедных

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