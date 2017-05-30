Тимощук: «Многое изменилось в моей карьере после разговора со Скалой»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук отметил, что он пересмотрел свое отношение к спортивной карьере после разговора с тогдашним тренером донецкого «Шахтера» Невио Скалой. Итальянский специалист рекомендовал игроку соответствовать статусу капитана клуба.

«Когда Невио Скала пришел в «Шахтер», он подозвал меня к себе. А я был бунтарь по характеру. Он сказал: «Ты должен понимать, что ты капитан. На тебя равняются, смотрят. А ты то там, то там заваруху затеял. Важно, как ты ведешь себя. Это пример для других». И с этого момента многое в моей карьере изменилось», – заявил Тимощук.

Тимощук выступал за «Шахтер» с 1998 по 2007 год.