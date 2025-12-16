Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семшов – о Кордобе: «Судьи его распустили»

16 декабря, 08:40
16

Экс‑полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о поведении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Его удаления – это не звездная болезнь. Я думаю, это результат того, что судьи его изначально распустили. Он подумал, что так всегда и будет, но теперь его начали ставить на место.

Наверное, судьям нужно было сразу напомнить Кордобе, что он приехал играть в футбол, а не выяснять отношения. Но если вывести всe это за скобки, то Кордоба – топовый футболист, от которого очень многое зависит на поле», – сказал Семшов.

  • В этом сезоне 32-летний форвард «Краснодара» был дважды удален с поля.
  • Всего колумбиец 5 раз получал красные карточки за время выступлений за «быков».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Семшов Игорь
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Taps
1765866342
Самый мерзкий н. в нашем чемпионате.
Ответить
Красногвардейчик
1765867076
Обезьяна просто обнаглела...Вернблума на него нет к сожалению
Ответить
SLADE2019
1765872076
Ух как мясные и вонючие возбудились. Мало он вам втыкает. Ничего страшного, еще не раз от него отхватите и в прямом, и в переносном смысле этого слова. А мнение Семщова - это одно из многих субъективных точек зрения. Вонючки и мясики, пусть лучше за своими игрулями смотрят, которые все 90 минут без всякого зазрения совести висят на Кордобе. А судьям видимо команда поступила - лишать быков своего главного козыря на, как можно больше матчей. Уймитесь. Не поможет.
Ответить
АЛЕКС 58
1765872335
Одним словом,бешеный бычок! И провокатор
Ответить
andr45
1765873296
А в чем ему уступает, например, Мозес или Касерос? Бьют как бойцы MMA, а визжат, катаясь по поляне, как св*ньи на скотобойне))
Ответить
crf57
1765873598
Очень грязный футболист ,да и человек тоже!
Ответить
Foxitkuban
1765874917
Интересно было бы посмотреть на Семшова, в его игровую бытность, если бы в абсолютно каждом матче, все 90 минут у него на плечах кто-то висел, без зазрения совести держал за майку (руки, шею, голову...) и при каждом удобном случае, валил бы на газон, независимо от того, с мячом он или нет. А судьи при этом каждый раз показывали бы, что ничего не было. Кордоба играет так, как позволяет соперник. Если на нём висят - он пытается освободиться, если против него играют грязно - он отвечает тем-же. Те, кто визжит о том, что он грубый игрок и симулянт - смотрите в корень. Из-за чего происходит та или иная грубость? С другой стороны, если из футбола убрать грубость, фолы, конфликты и прочий нерв, то мы будем смотреть гольф, а не футбол.
Ответить
Max-Min-vkontakte
1765877709
Кордоба -топ! И да, судьи распустили его, но только тем, что не свистели фолы на нём, и тем самым добились того,что у него сейчас такая ответная реакция
Ответить
boris63
1765879594
Хитропопый, грубый и наглый провокатор.Он нарушает правила в несколько раз больше чем защитники на нём.
Ответить
АлексМак
1765881377
это точно
Ответить
Главные новости
Станкович договорился с новым клубом
20:08
2
Реакция Карпина на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
19:57
Названа команда, которую возглавит Зидан
19:45
Радимов объяснил феерию Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»
18:53
2
Известен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:41
ВидеоБолельщики «Манчестер Юнайтед» потребовали трансфер Сафонова
18:12
4
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
17:44
6
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
17:01
1
Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Жиго
16:52
4
Все новости
Все новости
Подробности долга «Пари НН» – клубу грозит трансферный бан
19:29
Бубнов предположил, когда «Зенит» может уволить Семака
19:13
3
Ташуев описал Челестини двумя словами
18:28
Орлов сравнил Талалаева с Лобановским
18:03
1
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
17:30
4
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Жиго
16:52
4
«Локо» ответил на предложение ЦСКА по Баринову
16:28
10
Топ-клубы заинтересованы в Талалаеве
16:10
Новое решение суда по Промесу
15:31
3
Бубнов нахамил тренеру РПЛ
15:22
2
Вердикт КДК по делу о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА
14:29
6
Названа сумма, которую «Крузейро» хочет получить от «Зенита» за Жезуса
14:09
1
Канчельскис рассказал о преимуществах британского паспорта
13:52
3
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
13:40
1
Орлов отметил важность одной из побед «Зенита» в первой части сезона
13:29
Назван новый фаворит в борьбе за место главного тренера «Рубина»
13:18
2
Аршавин объяснил, зачем «Локомотив» подписал Веру
13:07
2
Безработный Амарал высказался о возвращении в РПЛ
12:56
1
«Спартак» может отдать Заболотного в другой клуб РПЛ
12:25
13
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока ноября-декабря
12:16
1
Экс-тренер сборной России сказал, куда следует отправить футбольных экспертов с ТВ
12:05
6
Канчельскис сказал, на сколько лет Россия отстала от Англии в футболе
11:53
7
Клубы РПЛ могут лишиться 1,3 миллиарда рублей ежегодных доходов
11:42
2
Орлов объяснил, кто и почему должен возглавить «Спартак»
11:15
11
В «Торино» высказались о варианте с переходом Илича в «Спартак»
10:50
1
Агент полузащитника «Зенита» рассказал об интересе европейских клубов к игроку
10:36
1
Петржела сказал, стоит ли «Зениту» избавиться от Соболева
10:10
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 