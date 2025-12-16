Семшов – о Кордобе: «Судьи его распустили»

Экс‑полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о поведении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Его удаления – это не звездная болезнь. Я думаю, это результат того, что судьи его изначально распустили. Он подумал, что так всегда и будет, но теперь его начали ставить на место.

Наверное, судьям нужно было сразу напомнить Кордобе, что он приехал играть в футбол, а не выяснять отношения. Но если вывести всe это за скобки, то Кордоба – топовый футболист, от которого очень многое зависит на поле», – сказал Семшов.