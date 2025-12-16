Введите ваш ник на сайте
Газзаев дал совет Талалаеву по поведению

16 декабря, 10:03
3

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев посоветовал Андрею Талалаеву, возглавляющему «Балтику», опуститься с небес на землю.

«Балтика», безусловно, главное открытие сезона. Видел контрольный матч калининградцев против «Зенита» перед началом чемпионата. Команда Талалаева победила, понравилась. Уже тогда подумалось, что она может «выстрелить».

Очень дисциплинированная команда, прекрасно готова физически. Каждый знает свой маневр. Калининградцы никому не уступают в единоборствах, здорово исполняют стандарты. Потерпели всего одно поражение на столь длинной дистанции.

И это при том, что в составе нет звездных футболистов. Видна рука тренера. Талалаев донес до подопечных свои идеи и требования. Они четко выполняют его план на игру. Для них вообще не существует авторитетов. Так что «Балтика» впечатлила!

Но смутил один эпизод. Имею в виду оскорбительный жест Талалаева в матче со «Спартаком». За него его справедливо удалили, а затем и дисквалифицировали.

Честно говоря, был расстроен таким поведением тренера. У нас же не деревня, а серьезный чемпионат! Нужно держать себя в руках, сохранять голову холодной. А то уже складывается такое впечатление, что Андрей Викторович витает где-то в облаках, выиграл все, что только можно и нельзя.

Хочется дать ему совет – надо опуститься на землю. Да, проделана прекрасная работа, мы ее оценили. Но ничего еще не выиграно! Очень надеюсь, что это была лишь разовая акция со стороны наставника калининградцев и что такого больше не повторится.

Желаю Андрею всяческих спортивных успехов, продолжать радовать футбольную общественность. Но и надо сохранять лицо! Такие поступки его точно не красят.

Достоин ли он приглашения в ведущий российский клуб? Давайте подождем. Пока мы говорим о пятом месте по итогам только первой части сезона. Посмотрим, где будет его «Балтика» после 30 туров. Тогда уже я конкретнее смогу ответить на ваш вопрос», – сказал Газзаев.

  • Талалаев был дисквалифицирован на 3 матча после встречи 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).
  • «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Газзаев Валерий Талалаев Андрей
Интерес
1765870655
Главное, чтобы, как Валера, не возглавил какой-нибудь клуб, не подтянул "на кормление" родственников,и не развалил его. Разве что "Зенит" не жалко...
Ответить
aldo conte
1765871096
Совет можно дать один - быть скромнее. Чемпионат еще не закончился, а он уже щеки раздувает.
Ответить
Красногвардейчик
1765881625
Согласен с Газзаем...так и до Станковича не далеко
Ответить
