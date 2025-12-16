Гендиректор «Спартака» сказал, будет ли клуб тратить 30 миллионов евро каждое трансферное окно

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о зарплатах клуба на трансферы.

«Перестанет ли «Спартак» тратить 30 миллионов [евро] каждое трансферное окно? Я, если честно, даже не слышал об этом тренде, но если вы посчитали...

Смотрите ещe раз. Есть то, что называется «commitment» – обязательство со стороны высшего руководства поддерживать клуб. Но эта поддержка должна основываться на потребностях именно клуба. Поэтому в моменте всe, что я могу сказать – я не вижу необходимости таких массовых вливаний», – сказал Некрасов.