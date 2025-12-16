Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Спартака» сказал, будет ли клуб тратить 30 миллионов евро каждое трансферное окно

Гендиректор «Спартака» сказал, будет ли клуб тратить 30 миллионов евро каждое трансферное окно

16 декабря, 10:21
8

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о зарплатах клуба на трансферы.

«Перестанет ли «Спартак» тратить 30 миллионов [евро] каждое трансферное окно? Я, если честно, даже не слышал об этом тренде, но если вы посчитали...

Смотрите ещe раз. Есть то, что называется «commitment» – обязательство со стороны высшего руководства поддерживать клуб. Но эта поддержка должна основываться на потребностях именно клуба. Поэтому в моменте всe, что я могу сказать – я не вижу необходимости таких массовых вливаний», – сказал Некрасов.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Некрасов Сергей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765872488
тюфяк какой-то. то есть, все насчитали, что станковичу накупили игроков на 100 лямов. и это так. а сам некрасов несёт дичь, что накупили на 150 лямов - https://bombardir.ru/news/795793 или с каких годов он это считал? так можно и миллиард насчитать, если углубиться на 20 лет назад.
Ответить
andr45
1765872664
Интересно, это пристрелка новых говн*метов или сокращение старых запасов перед новыми поступлениями?
Ответить
Интерес
1765873296
"Поддерживают" спавшие трусы с растянувшейся резинкой, а клубы-финансируют и обеспечивают.Всем необходимым. Но я не прочь согласиться с концепцией "поддерживать" "Спартак".Чтобы не вылетел из РПЛ, хотя бы...
Ответить
Foxitkuban
1765874284
Руководство "Спартака" каждое окно не видит "необходимости таких массовых вливаний", но каждое окно вливает.
Ответить
andr45
1765883370
Начнем с того, что «Спартак» по 30 млн. каждое каждое трансферное окно не тратит) Это прерогатива «Zénite») Например, летом сей клуб потратил 32,5 млн.евро_ зимой - более 47 млн.евро и т.д. Некрасову же следовало осадить щелкопера и указать маршрут следования)
Ответить
alefreddy
1765891085
вливай не вливай получишь Ливай
Ответить
