Гендиректор «Спартака» сказал, будет ли клуб тратить 30 миллионов евро каждое трансферное окно

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о зарплатах клуба на трансферы.
«Перестанет ли «Спартак» тратить 30 миллионов [евро] каждое трансферное окно? Я, если честно, даже не слышал об этом тренде, но если вы посчитали...
Смотрите ещe раз. Есть то, что называется «commitment» – обязательство со стороны высшего руководства поддерживать клуб. Но эта поддержка должна основываться на потребностях именно клуба. Поэтому в моменте всe, что я могу сказать – я не вижу необходимости таких массовых вливаний», – сказал Некрасов.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
- Чемпионат России возобновится 27 февраля.
Источник: «Советский спорт»