Игрок, забивавший «Реалу» и «Барселоне», отказал клубу РПЛ

Нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби не рассматривает вариант с переходом в «Сочи».

Марокканец не намерен уходить в клуб-аутсайдер чемпионата России из команды, которая выступает в Лиге чемпионов.

В руководстве «Сочи» также не готовы тратить крупные деньги на трансферы – клуб планирует максимально снизить активность на рынке до тех пор, пока не определит дальнейшую стратегию.

Ранее сообщалось, что «Сочи» готов заплатить за Эль-Кааби 4 миллиона евро.