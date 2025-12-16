Игрок, забивавший «Реалу» и «Барселоне», отказал клубу РПЛ

Нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби не рассматривает вариант с переходом в «Сочи».
Марокканец не намерен уходить в клуб-аутсайдер чемпионата России из команды, которая выступает в Лиге чемпионов.
В руководстве «Сочи» также не готовы тратить крупные деньги на трансферы – клуб планирует максимально снизить активность на рынке до тех пор, пока не определит дальнейшую стратегию.
Ранее сообщалось, что «Сочи» готов заплатить за Эль-Кааби 4 миллиона евро.
- 32-летний форвард забивал «Реалу» и «Барселоне» на общем этапе Лиги чемпионов.
- В этом сезоне игрок сборной Марокко провел за «Олимпиакос» 22 матча, забил 15 голов, сделал 2 ассиста.
Источник: Legalbet