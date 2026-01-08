Введите ваш ник на сайте
Селюк объяснил, почему в России мало нормальных тренеров

8 января, 11:54
5

Агент Дмитрий Селюк считает, что тренеры в России мало сталкиваются с давлением прессы.

«Я готов с кем угодно вступить в дебаты. У меня есть репутация практически во всeм мире. Я являюсь одним из лучшим специалистов в своeм деле. Даже Гвардиола целую статью посвятил мне. Хотя я его не ругал с точки зрения тактики, а за определeнные вещи. У каждого человека есть определeнные вещи, может, и я делаю что-то неправильно по отношению к кому-то.

Я вот что-то говорю про российских тренеров, а журналисты облизывают их. Поэтому у нас мало нормальных тренеров. Никто не сталкивается с давлением прессы. Если журналист напишет что-то не так, то эти тренеры начинают дерзить, хамить, говорить заткнуться или угрожать, что их не пустят. Это ненормально!

Посмотрите, как Линекер или Каррагер высказываются в своих передачах. Почему надо стесняться? В России будто облизунчики какие-то. Почему-то Валерия Георгиевича Карпина нельзя травмировать. Про «Спартак» нельзя говорить одно, про «Динамо» – другое. А про кого говорить тогда?»– сказал Селюк.

Смородская: «В «Спартаке» Карпин совмещал бы успешнее, чем в «Динамо» 4
Писарев: «Карпин планировал в «Динамо» большие изменения» 3
Карпин настраивал «Ростов» на «Спартак» нецензурной кричалкой: «Эти матчи были для него особенные» 4
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Карпин Валерий Селюк Дмитрий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1767863650
У остальных справки из психушки?
Ответить
...уефан
1767865522
...а я считаю, что пресса должна прессовать всяких Селюков, но она с ними, почему-то на один карман работает, в одну дуду дудит и с одного стола кормится, а если и прессует тренеров, то только спартаковских...
Ответить
Garrincha58
1767872849
Он прав у нас на МатчТВ только и хвалят Семака Карпина или других, а по сути они бездарные тренеры Все эти титулы Семака вообще ничего не стоят он свою компитентность, как тренер доказал в еврокубках где вообще ничего не показал. Тоже самое касается и Карпина, если бы мы сейчас играли в Европе то наша сборная влетала бы даже сборной Кипра
Ответить
evgen64
1767874822
Мало нормальных тренеров. Зато дофига ненормальных агентов.
Ответить
andr45
1767895502
Это что же нельзя говорить про «Спартак»?)
Ответить
Главные новости
Итоги новогоднего сезона «Конкурса прогнозов»: Ziklop пробил миллион и уверенно победил
10:42
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
10:35
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
1
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
2
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Баринов пройдет медосмотр с «Локомотивом»
10:28
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА
Вчера, 18:21
31
