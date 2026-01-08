Селюк объяснил, почему в России мало нормальных тренеров

Агент Дмитрий Селюк считает, что тренеры в России мало сталкиваются с давлением прессы.

«Я готов с кем угодно вступить в дебаты. У меня есть репутация практически во всeм мире. Я являюсь одним из лучшим специалистов в своeм деле. Даже Гвардиола целую статью посвятил мне. Хотя я его не ругал с точки зрения тактики, а за определeнные вещи. У каждого человека есть определeнные вещи, может, и я делаю что-то неправильно по отношению к кому-то.

Я вот что-то говорю про российских тренеров, а журналисты облизывают их. Поэтому у нас мало нормальных тренеров. Никто не сталкивается с давлением прессы. Если журналист напишет что-то не так, то эти тренеры начинают дерзить, хамить, говорить заткнуться или угрожать, что их не пустят. Это ненормально!

Посмотрите, как Линекер или Каррагер высказываются в своих передачах. Почему надо стесняться? В России будто облизунчики какие-то. Почему-то Валерия Георгиевича Карпина нельзя травмировать. Про «Спартак» нельзя говорить одно, про «Динамо» – другое. А про кого говорить тогда?»– сказал Селюк.