Агент Джона Джона подтвердил интерес «Зенита» к игроку

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона, не исключил трансфер игрока в «Зенит».
«Можно ли сказать, что переговоры по переходу Джона Джона в «Зенит» на паузе? Интерес был и есть, все остальное увидим в будущем», – сказал Пасторелло.
По данным Bolavip, российский клуб по-прежнему проявляет интерес к браазильцу и может предложить за него около 25 миллионов евро. Еще летом стороны вели переговоры по возможному трансферу, однако сделка по атакующему полузащитнику не состоялась.
- 23-летний Джон Джон в прошлом году провел за «Брагантино» 51 матч, забил 13 голов, сделал 11 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.
- Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «РБ Спорт»