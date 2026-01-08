Агент Джона Джона подтвердил интерес «Зенита» к игроку

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона, не исключил трансфер игрока в «Зенит».

«Можно ли сказать, что переговоры по переходу Джона Джона в «Зенит» на паузе? Интерес был и есть, все остальное увидим в будущем», – сказал Пасторелло.

По данным Bolavip, российский клуб по-прежнему проявляет интерес к браазильцу и может предложить за него около 25 миллионов евро. Еще летом стороны вели переговоры по возможному трансферу, однако сделка по атакующему полузащитнику не состоялась.