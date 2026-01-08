«Оренбург» расстался с экс-капитаном команды

«Оренбург» договорился о прекращении сотрудничества с защитником Георгием Зотовым.

В этом сезоне он 9 раз выводил команду на поле в качестве капитана, в общей сложности провeл 45 матчей в футболке «Оренбурга».

«Благодарим Георгия за ежедневный профессионализм и вклад в развитие команды. Удачи, Зот! Спасибо за труд, самоотдачу и характер, боец!» – говорится в сообщении клуба.

«Дорогие болельщики, пришло время прощаться! Хочу сказать вам огромное спасибо! За вашу веру, шум на трибунах, за то, что были рядом в самые трудные минуты и разделяли с нами моменты радости! Оставайтесь всегда рядом с командой. До новых встреч!» – сказал Зотов.