Назван один из иностранных соперников «Спартака» на сборах

«Спартак» намерен провести контрольный матч с «Пюником».
Игра красно-белых с армянским клубом запланирована во время второго зимнего сбора москвичей в Дубае, который пройдeт с 27 января по 7 февраля.
«Пюник» в текущем чемпионате Армении занимает 3-е место с 29 очками после 14 туров.
При этом «Спартак», вероятно, не сыграет на сборах с «Елимаем». Казахстанская команда, о матчей которой с российским клубом сообщалось ранее, ищет другого соперника.
- «Спартак» выйдет из отпуска 12 января. Футболисты пройдут тестирование на функциональную готовность и медицинское обследование, а 15 января отправятся в Дубай, где состоятся все три сбора московской команды.
- Чемпионат России возобновится 27 февраля.
Источник: Metaratings.ru