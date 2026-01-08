Назван один из иностранных соперников «Спартака» на сборах

«Спартак» намерен провести контрольный матч с «Пюником».

Игра красно-белых с армянским клубом запланирована во время второго зимнего сбора москвичей в Дубае, который пройдeт с 27 января по 7 февраля.

«Пюник» в текущем чемпионате Армении занимает 3-е место с 29 очками после 14 туров.

При этом «Спартак», вероятно, не сыграет на сборах с «Елимаем». Казахстанская команда, о матчей которой с российским клубом сообщалось ранее, ищет другого соперника.