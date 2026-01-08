Введите ваш ник на сайте
Семин оценил игру Жерсона за «Зенит»

8 января, 09:27
6

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин высказался о полузащитнике «Зенита» Жерсоне.

Хавбека, проведшего в петербургском клубе полгода, хочет подписать «Крузейро».

«Вне сомнений, Жерсон был неубедителен в «Зените». Причины этого неясны. Мы его смотрели на клубном чемпионате мира – это два совершенно разных игрока.

Почему так? Непонятно. Такое бывает, потому что всегда есть риск при приглашении звeзд на большие контракты, чтобы в дальнейшем, не выполнив контракт, уехать опять к себе и получить новый. Такие агентские варианты бывают часто, особенно у нас.

Сложно сказать, что будет дальше. «Зенит» хочет получить за Жерсона свои деньги. Поэтому эта сделка до сих пор не состоялась. Мне кажется, бразильские клубы никогда не дадут столько. На сегодняшний момент такие деньги может дать только Саудовская Аравия.

Жерсон тоже потерял определeнную репутацию. Он не показал тот уровень игры, на который надеялись. Всем казалось, что это будет мощным усилением», – сказал Сeмин.

  • 28-летний Жерсон в этом сезоне провел за «Зенит» 15 матчей, забил 2 гола.
  • Петербургский клуб приобрел хавбека у «Фламенго» за 25 миллионов евро.

andr45
1767856584
Не стреляйте в Жерсона) Он играет, как может) А его покупка - очередная афера Симока и Тимощука)
Ответить
Красногвардейчик
1767860301
Под руководством гения тренера, в Зените деградировали очень многие
Ответить
FCSpartakM
1767875150
"Причины этого неясны" Причины прям на лицо. Летом тут ни раз писал, что это игрок не для РПЛ. Одноногий, медленный пешеход и из чемпионата, где технари бесполезны в борьбе. Чемпионат Бразилии -это фестивальная херабора, которая неактуально в современном футболе. Платить за такое чудо, котому под 30 может только балалайки с бездонной сумкой денег.
Ответить
САДЫЧОК
1767885039
С таким физручеллой и Ямаль будет неубедительным! Как можно держать Семака в клубе, где тратятся сотни миллионов $ ?!
Ответить
