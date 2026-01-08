Семин оценил игру Жерсона за «Зенит»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин высказался о полузащитнике «Зенита» Жерсоне.

Хавбека, проведшего в петербургском клубе полгода, хочет подписать «Крузейро».

«Вне сомнений, Жерсон был неубедителен в «Зените». Причины этого неясны. Мы его смотрели на клубном чемпионате мира – это два совершенно разных игрока.

Почему так? Непонятно. Такое бывает, потому что всегда есть риск при приглашении звeзд на большие контракты, чтобы в дальнейшем, не выполнив контракт, уехать опять к себе и получить новый. Такие агентские варианты бывают часто, особенно у нас.

Сложно сказать, что будет дальше. «Зенит» хочет получить за Жерсона свои деньги. Поэтому эта сделка до сих пор не состоялась. Мне кажется, бразильские клубы никогда не дадут столько. На сегодняшний момент такие деньги может дать только Саудовская Аравия.

Жерсон тоже потерял определeнную репутацию. Он не показал тот уровень игры, на который надеялись. Всем казалось, что это будет мощным усилением», – сказал Сeмин.