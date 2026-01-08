Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В «Крузейро» рассказали о сложных переговорах с «Зенитом» по Жерсону

В «Крузейро» рассказали о сложных переговорах с «Зенитом» по Жерсону

8 января, 10:04
2

Исполнительный директор «Крузейро» Бруно Шпиндель сказал, что стороны работают над урегулированием деталей переговоров по трансферу полузащитника Жерсона из «Зенита».

«Мы весь день вели переговоры с «Зенитом». Это очень сложные переговоры. Они остаются напряженными. Предложение, которое мы считаем смелым и очень выгодным для футболиста, остается в силе. Это очень сложные переговоры, включающие множество важных деталей. Надо проработать каждую.

Поскольку это сложные переговоры, мы не знаем, чем они закончатся. В ближайшие дни мы будем работать над урегулированием деталей, но не можем гарантировать положительный результат. Мы приложим все усилия для решения всех вопросов», – сказал Шпиндель.

  • Ранее сообщалось, что бразильский клуб предложил 27 миллионов евро за хавбека. «Зенит» хочет получить 30 миллионов.
  • 28-летний Жерсон в этом сезоне провел за «Зенит» 15 матчей, забил 2 гола.

Еще по теме:
В Бразилии раскрыли итоговую стоимость трансфера Жерсона из «Зенита» в «Крузейро» 1
«Зенит» принял предложение «Крузейро» по Жерсону 7
Президент «Крузейро» пошутил о покупке Жерсона у «Зенита» 3
Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Крузейро Жерсон
Комментарии (2)
Император Бомжей
1767859517
Шпиндель))) врать не будет, рассказывает всё по чесноку! Шпиндель видел вообще, как Жерсон последнее время играет? На кой болт он им нужен, за такие бабки?
Ответить
andrei-sarap-yandex
1767862524
продать старика и купить молодого...агент отец ЖЕРСОНА он может продать 2 раз в год сына..за это получает бабки..чем больше трансферов тем лучше...заиграет в другой команде хорошо опять продаст...ЖЕРСОН опять будет валять дурака и снова продадут....агенты это всемирное ЗЛО
Ответить
