В «Крузейро» рассказали о сложных переговорах с «Зенитом» по Жерсону

Исполнительный директор «Крузейро» Бруно Шпиндель сказал, что стороны работают над урегулированием деталей переговоров по трансферу полузащитника Жерсона из «Зенита».

«Мы весь день вели переговоры с «Зенитом». Это очень сложные переговоры. Они остаются напряженными. Предложение, которое мы считаем смелым и очень выгодным для футболиста, остается в силе. Это очень сложные переговоры, включающие множество важных деталей. Надо проработать каждую.

Поскольку это сложные переговоры, мы не знаем, чем они закончатся. В ближайшие дни мы будем работать над урегулированием деталей, но не можем гарантировать положительный результат. Мы приложим все усилия для решения всех вопросов», – сказал Шпиндель.