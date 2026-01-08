В АЕКе отреагировали на информацию об интересе к Баринову

Пресс-служба АЕКа отреагировала на информацию об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.
«Мы не комментируем слухи», – заявили в пресс-службе.
Сообщается, что сейчас АЕК не заинтересован в переходе российского футболиста.
В этом сезоне 29-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
- Срок нынешнего контракта игрока с красно-зелеными истекает 30 июня 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»