Гендиректор «Спартака» рассказал о новшестве в академии клуба

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал, что у тренеров академии появится KPI.

Это ключевые показатели эффективности, выраженные в цифрах или процентах.

«Академия «Спартака» подарила российскому футболу очень большие имена. Но в последние годы клубная академия работала не так эффективно. Ещe до моего прихода клуб провeл очень серьeзный анализ самых различных аспектов работы академии. Сейчас же мы инвестируем во всe. У нас пришeл новый руководитель академии – Андрей Мовсесьян, который уже полностью курирует это направление.

Сейчас ещe придeт ряд очень серьeзных тренеров и методологов. Такого уровня, которого ещe у «Спартака» всe-таки не было. И ещe очень важный момент, которого не было: у тренеров академии появится KPI.

И этот KPI не будет заключаться в том, чтобы выиграть 22 матча из 22-х и всех порвать. А в том, сколько команда U-12 подготовила игроков для команды U-14. Потом U-14 для U-16 и так далее. Этих KPI не было. А цель заключается именно в этом. Такая у нас задача. Еe мы обсуждаем также с президентом нашей академии.

И ещe на последнем мероприятии я отходил пообщаться с Олегом Ивановичем Романцевым. Мы на одном из ближайших ветеранских комитетов будем делать презентацию, потому что хотим, чтобы великие ветераны работали в клубе и этот опыт передавался следующим поколениям», – сказал Некрасов.