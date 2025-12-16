Введите ваш ник на сайте
Ташуев оценил шансы ЦСКА стать чемпионом в год Лошади

16 декабря, 12:55
9

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Сергей Ташуев высказался о шансах ЦСКА стать чемпионом в год Красной Огненной Лошади.

«Надо искать знахарей. Они точно скажут, станет ЦСКА чемпионом в год лошади. Пожелаем, чтобы огненный конь дал армейцам толчок к золотым медалям. Они могут чемпионство перенести и на следующий сезон. Осталось же 12 матчей в этом. У нас год на два разбит. У них два коня будет. Сначала маленький, а потом чуть побольше.

А если серьeзно, то для чемпионства ЦСКА не хватает хорошего нападающего. Это главная проблема для них. Им бы кого-то вперeд, как Кордоба в «Краснодаре».

Средняя линяя у армейцев достаточно мобильная, интересная и молодая. Но Глебову с Кисляком уже становится тяжелее. Соперники их изучают, закрывают, и уже становится сложнее. Оборона у ЦСКА на уровне. Мойзес и Дивеев цементируют там.

Команда играет в интересный, атакующий футбол, но я бы не назвал их претендентами на золотые медали. Нужен форвард и пару опытных ребят для ротации. И главное, чтобы не было травм. Потеря ключевых футболистов серьeзно может ударить по клубу», – сказал Ташуев.

  • 2026 год будет годом Лошади по китайскому гороскопу.
  • ЦСКА после 18 туров занимает 4-е место в РПЛ с 36 очками. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ташуев Сергей
Комментарии (9)
Красногвардейчик
1765879838
Верю....наш должен быть год)
Ответить
Красногвардейчик
1765879961
Ну а если без смеха, то всё правильно и как ни странно адекватно сказал
Ответить
Интерес
1765880554
Титул профукали в очных матчах с "Краснодаром", в первом случае-при помощи судей.А надежд на других мало, ибо "задние тоже хочут".При идеально сложившемся раскладе-второе-третье место.Так что все эти очевидные надоевшие псалмы-в пользу бедных,но мечтающих.
Ответить
a_who
1765899082
Поднимите Ги́неру веки !
Ответить
