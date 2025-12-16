Ташуев оценил шансы ЦСКА стать чемпионом в год Лошади

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Сергей Ташуев высказался о шансах ЦСКА стать чемпионом в год Красной Огненной Лошади.

«Надо искать знахарей. Они точно скажут, станет ЦСКА чемпионом в год лошади. Пожелаем, чтобы огненный конь дал армейцам толчок к золотым медалям. Они могут чемпионство перенести и на следующий сезон. Осталось же 12 матчей в этом. У нас год на два разбит. У них два коня будет. Сначала маленький, а потом чуть побольше.

А если серьeзно, то для чемпионства ЦСКА не хватает хорошего нападающего. Это главная проблема для них. Им бы кого-то вперeд, как Кордоба в «Краснодаре».

Средняя линяя у армейцев достаточно мобильная, интересная и молодая. Но Глебову с Кисляком уже становится тяжелее. Соперники их изучают, закрывают, и уже становится сложнее. Оборона у ЦСКА на уровне. Мойзес и Дивеев цементируют там.

Команда играет в интересный, атакующий футбол, но я бы не назвал их претендентами на золотые медали. Нужен форвард и пару опытных ребят для ротации. И главное, чтобы не было травм. Потеря ключевых футболистов серьeзно может ударить по клубу», – сказал Ташуев.