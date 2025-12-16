Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Веру

«Локомотив» заплатит за подписание полузащитника Лукаса Веры 1,35 миллиона евро.

В эту сумму входят подъемные игроку плюс комиссия посредникам.

Вера подпишет с «Локомотивом» контракт сроком на 2,5 года. Он будет получать у красно-зеленых 5,5 миллиона рублей в месяц.

«Выплаты будут растянуты на 1,5 года. Завтра Лукас пройдет медобследование и 17 декабря должен подписать контракт. Затем он улетит в Аргентину и присоединится к команде уже на 1-м сборе в Дубае», – написал журналист Иван Карпов.