Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Веру

«Локомотив» заплатит за подписание полузащитника Лукаса Веры 1,35 миллиона евро.
В эту сумму входят подъемные игроку плюс комиссия посредникам.
Вера подпишет с «Локомотивом» контракт сроком на 2,5 года. Он будет получать у красно-зеленых 5,5 миллиона рублей в месяц.
«Выплаты будут растянуты на 1,5 года. Завтра Лукас пройдет медобследование и 17 декабря должен подписать контракт. Затем он улетит в Аргентину и присоединится к команде уже на 1-м сборе в Дубае», – написал журналист Иван Карпов.
- 28-летний Вера находится в статусе свободного агента после ухода из эмиратского клуба «Аль-Вахда» в сентябре.
- На его счету есть 31 матч за «Химки» (7 голов + 4 ассиста) и 60 игр за «Оренбург» (3 гола + 12 ассистов).